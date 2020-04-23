В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой





Большинство поклонников Ольги Бузовой сходятся во мнении, что двойник исполнительницы под ником @ne_buzova86 на веб-платформе Tik Tok является мужчиной, который пародирует их кумира. Сам подражатель сообщал своим подписчикам, что подверг себя нескольким пластическим операциям, которые позволили ему обрести схожесть с телеведущей. С недавних пор пользователь начал появляться в видеороликах, в которых повторяет манеру поведения, движения и образ Бузовой.Изначально владелец аккаунта "Небузова" позиционировал себя как девушка, которая потратила более трех миллионов рублей на хирургические вмешательства. На данный момент нет никакой подтверждающей или опровергающей информации о личности двойника. Все же, контент "пародиста" набирает тысячи просмотров от фанатов певицы, которые пытаются понять намерения блогера. Сама Ольга Бузова пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.