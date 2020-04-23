В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
Пользователи соцсетей бурно обсуждают появление двойника Ольги Бузовой. "Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Большинство поклонников Ольги Бузовой сходятся во мнении, что двойник исполнительницы под ником @ne_buzova86 на веб-платформе Tik Tok является мужчиной, который пародирует их кумира. Сам подражатель сообщал своим подписчикам, что подверг себя нескольким пластическим операциям, которые позволили ему обрести схожесть с телеведущей. С недавних пор пользователь начал появляться в видеороликах, в которых повторяет манеру поведения, движения и образ Бузовой.
Изначально владелец аккаунта "Небузова" позиционировал себя как девушка, которая потратила более трех миллионов рублей на хирургические вмешательства. На данный момент нет никакой подтверждающей или опровергающей информации о личности двойника. Все же, контент "пародиста" набирает тысячи просмотров от фанатов певицы, которые пытаются понять намерения блогера. Сама Ольга Бузова пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Большинство поклонников Ольги Бузовой сходятся во мнении, что двойник исполнительницы под ником @ne_buzova86 на веб-платформе Tik Tok является мужчиной, который пародирует их кумира. Сам подражатель сообщал своим подписчикам, что подверг себя нескольким пластическим операциям, которые позволили ему обрести схожесть с телеведущей. С недавних пор пользователь начал появляться в видеороликах, в которых повторяет манеру поведения, движения и образ Бузовой.
Изначально владелец аккаунта "Небузова" позиционировал себя как девушка, которая потратила более трех миллионов рублей на хирургические вмешательства. На данный момент нет никакой подтверждающей или опровергающей информации о личности двойника. Все же, контент "пародиста" набирает тысячи просмотров от фанатов певицы, которые пытаются понять намерения блогера. Сама Ольга Бузова пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38