Ем один раз в день: Наоми Кэмпбелл рассказала о диете
Наоми Кэмпбелл поделилась с подписчиками секретом своей диеты. Британская звезда рассказала, что есть один раз в день, поэтому сохраняет идеальную форму.
Наоми Кэмпбелл сегодня 49 лет, но это не мешает модели выглядеть просто сногсшибательно. Однако у хорошей формы есть своя цена. Наоми рассказала своим подписчикам о диете, которой она придерживается уже несколько лет. Секрет в том, что супермодель есть всего раз в день, позволяя небольшие разгрузочные дни по воскресеньям. Однако звезда отметила, диета не приносить дискомфорта, поскольку подобного рациона вполне достаточно для нормальной жизни. Модель привыкла к графику питания, поэтому у неё не возникает желания поесть среди ночи.
Все же Наоми Кэмпбелл немного балует себя в выходные дни. Модель может приготовить сладости, но без молочных и глютеносодержащих продуктов. В жаркие дни звезда отдает предпочтение простой воде и натуральному соку. Также Наоми призналась, что раньше практиковала интервальное голодание, но решила отказаться от подобной диеты по ряду причин.
Наоми Кэмпбелл сегодня 49 лет, но это не мешает модели выглядеть просто сногсшибательно. Однако у хорошей формы есть своя цена. Наоми рассказала своим подписчикам о диете, которой она придерживается уже несколько лет. Секрет в том, что супермодель есть всего раз в день, позволяя небольшие разгрузочные дни по воскресеньям. Однако звезда отметила, диета не приносить дискомфорта, поскольку подобного рациона вполне достаточно для нормальной жизни. Модель привыкла к графику питания, поэтому у неё не возникает желания поесть среди ночи.
Все же Наоми Кэмпбелл немного балует себя в выходные дни. Модель может приготовить сладости, но без молочных и глютеносодержащих продуктов. В жаркие дни звезда отдает предпочтение простой воде и натуральному соку. Также Наоми призналась, что раньше практиковала интервальное голодание, но решила отказаться от подобной диеты по ряду причин.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:31