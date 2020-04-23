Ем один раз в день: Наоми Кэмпбелл рассказала о диете

Наоми Кэмпбелл сегодня 49 лет, но это не мешает модели выглядеть просто сногсшибательно. Однако у хорошей формы есть своя цена. Наоми рассказала своим подписчикам о диете, которой она придерживается уже несколько лет. Секрет в том, что супермодель есть всего раз в день, позволяя небольшие разгрузочные дни по воскресеньям. Однако звезда отметила, диета не приносить дискомфорта, поскольку подобного рациона вполне достаточно для нормальной жизни. Модель привыкла к графику питания, поэтому у неё не возникает желания поесть среди ночи.Все же Наоми Кэмпбелл немного балует себя в выходные дни. Модель может приготовить сладости, но без молочных и глютеносодержащих продуктов. В жаркие дни звезда отдает предпочтение простой воде и натуральному соку. Также Наоми призналась, что раньше практиковала интервальное голодание, но решила отказаться от подобной диеты по ряду причин.