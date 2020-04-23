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Елена Малышева сравнила карантин из-за коронавируса в Швеции и России

Елена Малышева в ходе прямого эфира в Instagram обсудила ситуацию на фоне коронавируса в Швеции, где не введен строгий карантин. Телеведущая сравнила происходящее в этой стране с тем, что происходит в России.
Елена Малышева сравнила карантин из-за коронавируса в Швеции и России

Ведущая программы “Жить здорово!” напомнила, что Швеция является одной из немногих стран в мире, где нет строгого карантина. В частности, здесь работают школы, рестораны, спортзалы и другие заведения. Однако власти ввели некоторые рекомендации, например, оставаться дома, если проявляются признаки заболевания. Также здесь нельзя проводить мероприятия, где собираются больше 50 человек. Елена Малышева поговорила с коллегой из Швеции, который считает, что в России приняты верные меры, а также он выражает обеспокоенность высокой смертностью в его стране. Елена Малышева отметила, что по сравнению с Италией, Испанией и США, среди российского населения фиксируется мало летальных исходов. Телеведущая напомнила, что непростая ситуация сложилась в домах престарелых в Швеции, где врачи недовольны происходящим и “завидуют нам”, намекнув на ограничения в России.

Согласно официальным данным, на 16 тысяч зафиксированных случаев заражения в Швеции имеется почти 2 тысячи умерших. При этом в России инфицированными считаются около 58 тысяч человек, но скончались от данного недуга немногим больше 500 пациентов.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:28

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