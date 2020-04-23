Елена Малышева сравнила карантин из-за коронавируса в Швеции и России

Ведущая программы “Жить здорово!” напомнила, что Швеция является одной из немногих стран в мире, где нет строгого карантина. В частности, здесь работают школы, рестораны, спортзалы и другие заведения. Однако власти ввели некоторые рекомендации, например, оставаться дома, если проявляются признаки заболевания. Также здесь нельзя проводить мероприятия, где собираются больше 50 человек. Елена Малышева поговорила с коллегой из Швеции, который считает, что в России приняты верные меры, а также он выражает обеспокоенность высокой смертностью в его стране. Елена Малышева отметила, что по сравнению с Италией, Испанией и США, среди российского населения фиксируется мало летальных исходов. Телеведущая напомнила, что непростая ситуация сложилась в домах престарелых в Швеции, где врачи недовольны происходящим и “завидуют нам”, намекнув на ограничения в России.Согласно официальным данным, на 16 тысяч зафиксированных случаев заражения в Швеции имеется почти 2 тысячи умерших. При этом в России инфицированными считаются около 58 тысяч человек, но скончались от данного недуга немногим больше 500 пациентов.