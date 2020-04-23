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Европейские эксперты удивились темпу распространения COVID-19 в России

Европейские эксперты из норвежского издания Dagbladet оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. Журналисты удивились темпу распространения, который существенно низок по сравнению с другими странами.

Работники норвежских СМИ сообщают, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 57,9 тысяч человек, а количество летальных случаев выросло до 513. «Загадочно мало по сравнению с тревожными данными из других стран», - добавили эксперты. По словам журналистов, эпидемиологическая катастрофа в РФ должна была начаться в скором времени, ведь предвестий для этого было много.

В частности, эксперты указывают на отсутствие тест-систем COVID-19 в Сибирском федеральном округе и распространенную коррупцию среди высших чинов, которые могут «наживаться на пандемии». Автор публикации привел в качестве примера слова премьер-министра Уинстона Черчиля, который называл Россию «загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки», потому и допустил, что истинная ситуация с распространением патогена может «оказаться ужасной».

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:25

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