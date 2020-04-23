Европейские эксперты удивились темпу распространения COVID-19 в России





Работники норвежских СМИ сообщают, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 57,9 тысяч человек, а количество летальных случаев выросло до 513., - добавили эксперты. По словам журналистов, эпидемиологическая катастрофа в РФ должна была начаться в скором времени, ведь предвестий для этого было много.В частности, эксперты указывают на отсутствие тест-систем COVID-19 в Сибирском федеральном округе и распространенную коррупцию среди высших чинов, которые могут «наживаться на пандемии». Автор публикации привел в качестве примера слова премьер-министра Уинстона Черчиля, который называл Россию «загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки», потому и допустил, что истинная ситуация с распространением патогена может «оказаться ужасной».