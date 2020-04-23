В Роспотребнадзоре назвали эффективный от вирусов антисептик для рук





Согласно сообщению службы, данное средство должно состоять из 60% изопропилового или этилового спирта. Россиянам следует помнить, что жидкость лишь антибактериального действия не может убивать вирусы, в том числе, COVID-19. Также недостаточно просто растирать в ладонях антисептик на протяжении короткого времени. При выборе соответствующего средства следует прочитать в инструкции, на каких возбудителей заболеваний он оказывает влияние. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали гражданам покупать антисептик, который одинаково противостоит как микробам, так и вирусам.Как отметили сотрудники службы, эффективнее всего кожный гель работает в паре с мылом. Обеззараживать ногти, ладони и пальцы нужно в течение 15-30 секунд. В то же время нельзя увлекаться жидкостью, чтобы избежать негативного воздействия на кожу. Обрабатывать руки следует после контакта с вероятными носителями инфекции, смартфоном, дверными ручками, деньгами и клавишами.