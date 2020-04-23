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Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 000 человек

Примерно 151 тысяча граждан находится под наблюдением из-за коронавируса в России. По сведениям пресс-центра Роспотребнадзора, в настоящее время все пациенты ожидают результатов тестирования.
Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 000 человек

«Речь идет обо всех пациентах в российских регионах. Все они находятся под постоянным контролем медиков. Результаты их тестов будут получены в ближайшее время», - говорится в сообщении ведомства.

Всего было проведено порядка 2,4 миллиона тестирований на COVID-19. Только за последние сутки на обработку было передано более 149 тысяч анализов. Получение их результатов ожидается в ближайшее время.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в России зафиксировано примерно 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,4 тысячи пациентов смогли выздороветь с момента начала пандемии, а 513 человек скончались. Во всем столичном регионе из-за распространения заболевания введен пропускной режим.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:41

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