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Представлен китайский аналог Toyota Tundra

Концерн ZX Auto представил на рынке КНР обновленную версию флагманского пикапа ZX Terralord. Со стороны дизайна автомобиль представляет собой китайский аналог Toyota Tundra 2-го поколения, который вышел в 2013 году.

ZX Terralord получил в результате рестайлинга новое оснащение, стильную радиаторную решетку, а также контрастные элементы для деталей кузова. В техническом плане, пикап может предложить покупателю 2,4-литровый турбомотор 4K22D4T с 218 лошадиными силами, который достался ему от Mitsubishi Motors. Диапазон двигателей также включает в себя 2,5-литровый "дизель" с турбонаддувом от Isuzu, чья мощность составляет 129 л.с.

В пару к силовым агрегатам производитель предлагает на выбор задний или полный привод. Последний дополняется межосевой муфтой BorgWarner и блокировкой заднего дифференциала. В топовой модификации автомобиль оборудован ДХО на LED-матрицах, круиз-контролем, системой круговой устойчивости, парктроником, информационно-развлекательным центром с 11-дюймовым дисплеем и кожаной отделкой салона. Хотя концепт-кар пока доступен для продажи в Китае, вскоре он появится и у российских дилеров. Цена новинки достигает 976 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:13

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