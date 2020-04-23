Представлен китайский аналог Toyota Tundra





ZX Terralord получил в результате рестайлинга новое оснащение, стильную радиаторную решетку, а также контрастные элементы для деталей кузова. В техническом плане, пикап может предложить покупателю 2,4-литровый турбомотор 4K22D4T с 218 лошадиными силами, который достался ему от Mitsubishi Motors. Диапазон двигателей также включает в себя 2,5-литровый "дизель" с турбонаддувом от Isuzu, чья мощность составляет 129 л.с.В пару к силовым агрегатам производитель предлагает на выбор задний или полный привод. Последний дополняется межосевой муфтой BorgWarner и блокировкой заднего дифференциала. В топовой модификации автомобиль оборудован ДХО на LED-матрицах, круиз-контролем, системой круговой устойчивости, парктроником, информационно-развлекательным центром с 11-дюймовым дисплеем и кожаной отделкой салона. Хотя концепт-кар пока доступен для продажи в Китае, вскоре он появится и у российских дилеров. Цена новинки достигает 976 тысяч рублей.