В России заработал автосалон советских авто с минимальным пробегом





На фоне коронавируса многие дилерские центры закрываются, но в Рязани начал действовать автосалон советских авто, которые имеют минимальный пробег и выглядят как новые. На канале в YouTube, посвященному данной выставке-ярмарке, видно, что владелец смог разместить все авто в двухэтажном шоуруме. В залах представлено большое количество "Волг" в черном цвете, а также имеются "Жигули", "Москвичи", и несколько "восьмерок" и "девяток” от ВАЗ. Некоторые экспонаты хранятся в оригинальных тканевых чехлах. В продаже имеются также раритетные Toyota и Mercedes.На базе нового автосалона также действует зона для ремонта, где проводится реставрация тех авто, которые в скором времени займут свое место в выставочном зале. Согласно расценкам, вишневая “Волга” 1973 года выпуска обойдется в 1,1 млн рублей, а ВАЗ-21013 1987 года в 550 тыс. рублей.