Jeep снизил стоимость отдельных моделей в России





Обе указанные модели потеряли в стоимости порядка 1,9-3%, что зависит от комплектации. Grand Cherokee SRT, который в состоянии похвастаться генерирующим 468 л.с. двигателем на 6,4 литра, предлагается за 6 млн рублей. За производительный Trackhawk на 710 л.с. просят порядка 9,9 млн рублей. При этом если говорить о других версиях модели, то каких-либо изменений в стоимости не фиксируется. В то же время Wrangler Unlimited теперь доступнее на 2,5%. В версии Sport его можно купить 3,8 млн рублей, а ценники на Sahara и Rubicon остался прежним.В первой половине апреля 2020 в Jeep увеличили цены на некоторые модели для РФ. В частности, все версии Grand Cherokee оказались дороже 39– 310 тысяч. В случае с Wrangler Unlimited рост составил 100-200 тысяч.