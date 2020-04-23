АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Ксения Собчак высказалась о возможных причинах отъезда из России

Ксения Собчак на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, в котором высказалась о возможных причинах отъезда из России. Телеведущая провела сравнение введенных в стране ограничительных мер с «железным занавесом».
Ксения Собчак высказалась о возможных причинах отъезда из России

Во время самоизоляции Ксения Собчак решила поразмышлять об отношении к миру. По ее словам, все происходящее является усмешкой над людьми, поэтому ироническая оценка становится главным достоинством человека. Телеведущая вспомнила о разговоре с друзьями, состоявшемся два года назад. Тогда каждый из них признавался, при наличии каких обстоятельств в стране примет решение об иммиграции. Во время революции в 17-18 годах прошлого века люди до конца не могли оценить ее последствий, из-за чего многие не решились покинуть страну, поэтому собеседникам было интересно узнать, как каждый из них оценит наступление того самого критического момента. Между друзьями разгорелся жаркий спор, в ходе которого сама Собчак заверила, что уедет из России «в случае объявления о закрытии границ и железном занавесе, как в СССР».

Телеведущая отметила, что в данное время из-за пандемии коронавируса закрыли границы, однако она продолжает пребывать в Москве, чему очень рада, и добавила, что «Бог всегда громко смеется над нашими клятвами и «зароками».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роскачестве назвали способы правильно настроить Wi-Fi для улучшения качества работы…
"Берегите себя и родных, носите маски": Кончита Вурст высказалась о пандемии…
В Skype добавили функцию настраиваемого фона для…
В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного…
«Не болтай!»: Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с…
Врач Евгений Комаровский назвал преимущество алкоголиков и наркоманов в пандемию…
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги…
"Это было ужасно": Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса…
Ем один раз в день: Наоми Кэмпбелл рассказала о…
Елена Малышева сравнила карантин из-за коронавируса в Швеции и…
Европейские эксперты удивились темпу распространения COVID-19 в…
Crash Bandicoot: Одна из лучших игр PlayStation вышла на…
В Роспотребнадзоре назвали эффективный от вирусов антисептик для…
Представлен китайский аналог Toyota…
В России заработал автосалон советских авто с минимальным…
Jeep снизил стоимость отдельных моделей в…
Ксения Собчак высказалась о возможных причинах отъезда из…
Viber добавит исчезающие сообщения в обычные…
"Ее танцы меня умиляют": Эммануил Виторган показал свою трехлетнюю…
Samsung выпустила патч для Galaxy S20 Ultra, который исправляет "позеленевший"…
7-летняя дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина удивила звёздного отца знанием…
Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 151 000…
Группа ученых приоткрыла тайну происхождения…
Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с…
Дизайнеры дали советы по обновлению квартиры на…
Сбой в Google Play привел к исчезновению значков и…
Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании…
Власти Берлина отменили шествие "Бессмертного полка" из-за…
Просмотреть все новости