Ксения Собчак высказалась о возможных причинах отъезда из России

Во время самоизоляции Ксения Собчак решила поразмышлять об отношении к миру. По ее словам, все происходящее является усмешкой над людьми, поэтому ироническая оценка становится главным достоинством человека. Телеведущая вспомнила о разговоре с друзьями, состоявшемся два года назад. Тогда каждый из них признавался, при наличии каких обстоятельств в стране примет решение об иммиграции. Во время революции в 17-18 годах прошлого века люди до конца не могли оценить ее последствий, из-за чего многие не решились покинуть страну, поэтому собеседникам было интересно узнать, как каждый из них оценит наступление того самого критического момента. Между друзьями разгорелся жаркий спор, в ходе которого сама Собчак заверила, что уедет из России «в случае объявления о закрытии границ и железном занавесе, как в СССР».Телеведущая отметила, что в данное время из-за пандемии коронавируса закрыли границы, однако она продолжает пребывать в Москве, чему очень рада, и добавила, что «Бог всегда громко смеется над нашими клятвами и «зароками».