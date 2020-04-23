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Viber добавит исчезающие сообщения в обычные чаты

Исчезающие чаты были добавлены в Viber еще в 2017 году, но только для «секретных чатов». Однако мессенджер интегрирует функцию и в обычные переписки, чтобы увеличить безопасность пользователей.

Исчезающие сообщения позволяют ставить таймер на отравленный текст, картинку или видео, по истечению которого контент удаляется из переписки. Сейчас данная функция доступна только по время «секретных чатов». Однако в ближайшее время разработчики Viber обновят приложения и пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже в обычной переписке. Правда речь идет только про личные чаты, а групповое общение обновление не затронет. Стоит отметить, что исчезающие сообщения запускают таймер только после просмотра контента получателем. Для настройки таймера достаточно нажать на специальный значок в окне набора текста и установить время. Также приложение сможет предупреждать отправителя, если получатель сделает скриншот экрана.


Глава Rakuten Viber Офир Эял отметил, функция способна обеспечить конфиденциальность пользователей. Указанные нововведения позволят сделать Viber самым безопасным приложением в своем классе, что является основной целью компании.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:57

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