Viber добавит исчезающие сообщения в обычные чаты





Исчезающие сообщения позволяют ставить таймер на отравленный текст, картинку или видео, по истечению которого контент удаляется из переписки. Сейчас данная функция доступна только по время «секретных чатов». Однако в ближайшее время разработчики Viber обновят приложения и пользователи смогут удалять отправленные сообщения даже в обычной переписке. Правда речь идет только про личные чаты, а групповое общение обновление не затронет. Стоит отметить, что исчезающие сообщения запускают таймер только после просмотра контента получателем. Для настройки таймера достаточно нажать на специальный значок в окне набора текста и установить время. Также приложение сможет предупреждать отправителя, если получатель сделает скриншот экрана.Глава Rakuten Viber Офир Эял отметил, функция способна обеспечить конфиденциальность пользователей. Указанные нововведения позволят сделать Viber самым безопасным приложением в своем классе, что является основной целью компании.