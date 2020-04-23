"Ее танцы меня умиляют": Эммануил Виторган показал свою трехлетнюю дочь
Эммануил Виторган на своей странице в Instagram показал фото трехлетней дочери. По словам актера, Этель имеет склонности к музыке, обладая отличным чувством ритма.
Актер отметил, что придерживается правил самоизоляции, ввиду чего проводит массу времени с дочерьми Кларой и Этель. Первой недавно исполнилось 9 месяцев. Виторган признался, что почувствовал настоящее счастье, так как из-за работы ранее не мог оценить всю прелесть отцовства.
Виторган часто публикует ролик с Этель, демонстрируя ее танцевальные способности. Недавно он показал, как дочь пляшет вместе со своей мамой Ириной Млодик.
«Она очень музыкальная девочка. Когда Этель танцует, то всегда притоптывает ножкой. Даже кудри на ее голове подпрыгивают в такт. Это очень умиляет меня и всех, кто наблюдает за происходящим», - рассказал Виторган.
Актер отметил, что придерживается правил самоизоляции, ввиду чего проводит массу времени с дочерьми Кларой и Этель. Первой недавно исполнилось 9 месяцев. Виторган признался, что почувствовал настоящее счастье, так как из-за работы ранее не мог оценить всю прелесть отцовства.
«Этель очень артистична и находчива. Она может найти ключик ко всему, что пожелает. Такая настойчивость – хороший знак, особенно для девочки. Мы иногда не можем уложить ее спать, хотя она не капризничает, а просто уверенно настаивает на своем», - отметил актер.
Виторган часто публикует ролик с Этель, демонстрируя ее танцевальные способности. Недавно он показал, как дочь пляшет вместе со своей мамой Ириной Млодик.
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:53