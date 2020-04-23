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"Ее танцы меня умиляют": Эммануил Виторган показал свою трехлетнюю дочь

Эммануил Виторган на своей странице в Instagram показал фото трехлетней дочери. По словам актера, Этель имеет склонности к музыке, обладая отличным чувством ритма.
"Ее танцы меня умиляют": Эммануил Виторган показал свою трехлетнюю дочь

«Она очень музыкальная девочка. Когда Этель танцует, то всегда притоптывает ножкой. Даже кудри на ее голове подпрыгивают в такт. Это очень умиляет меня и всех, кто наблюдает за происходящим», - рассказал Виторган.

Актер отметил, что придерживается правил самоизоляции, ввиду чего проводит массу времени с дочерьми Кларой и Этель. Первой недавно исполнилось 9 месяцев. Виторган признался, что почувствовал настоящее счастье, так как из-за работы ранее не мог оценить всю прелесть отцовства.
«Этель очень артистична и находчива. Она может найти ключик ко всему, что пожелает. Такая настойчивость – хороший знак, особенно для девочки. Мы иногда не можем уложить ее спать, хотя она не капризничает, а просто уверенно настаивает на своем», - отметил актер.

Виторган часто публикует ролик с Этель, демонстрируя ее танцевальные способности. Недавно он показал, как дочь пляшет вместе со своей мамой Ириной Млодик.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:53

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