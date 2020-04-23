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Samsung выпустила патч для Galaxy S20 Ultra, который исправляет "позеленевший" экран

Пользователи Galaxy S20 Ultra массово жаловались на "позеленевший" экран устройства, который возникал через несколько часов работы. Поэтому разработчики из Samsung выпустили патч, который исправляет подобную проблему и в моделях Galaxy S20 с S20+.

Системная ошибка в серии флагманских смартфонов Galaxy S20 приводила к возникновению зеленого свечения дисплея. Эксперты позднее рассказали, что феномен возникает через определенное время, когда частота обновления достигает 120 Гц, а яркость не превышает 25%. Эффект также проявляется при низком заряде батареи. Избавиться проблемы можно было лишь установив 60 Гц в настройках экрана или снизив яркость на уровень менее 30%. Теперь Samsung удосужилась выпустить апдейт, который избавит владельцев устройства за 100 тысяч рублей от подобной необходимости.

Обновление под номером G98xBXXU1ATD3 стало доступным для пользователей Германии, а через несколько дней появится и в других регионах. В аннотации к патчу не уточняются конкретные новшества, но зеленоватый оттенок при отображении картинки все же пропал. Представители сообщества Samsung Community сообщили, что оптическая аберрация появилась сразу после выхода официального обновления примерно неделю назад.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48

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