7-летняя дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина удивила звёздного отца знанием живописи
Лиза и Гарри, дети знаменитых родителей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, на самоизоляции в связи с коронавирусом делятся с фанатами своими знаниями и талантами. Недавно 7-летняя наследница смогла удивить не только фолловеров, но и звёздного отца: дочь разбирается в живописи лучше многих взрослых.
Максим Галкин выложил в своём Instagram-аккаунте видео, где семилетняя дочь блещет знаниями по живописи, Лиза без труда перечисляет известных художников, работы которых она видела, называя такие фамилии, как «Шишкин, Серов, Айвазовский, Врубель, Кузнецов, Поленов и Васнецов». Секунду подумав, девочка говорит и о картине Клода Моне «Пруд с кувшинками», а потом убегает играть с братом. Звёздный отец удивлён, откуда девочка всё это знает.
Подписчики успели похвалить как «супердеток», так и их родителей: они назвали Лизу феноменальной девочкой, а супружеской паре поставили отличную оценку за эрудированных наследников. Алла Пугачёва и Максим Галкин уделяют достаточное внимание образованию своих малышей, занимаются с ними самостоятельно и прибегают к помощи частных преподавателей, результаты не заставили себя долго ждать, отметили фанаты.
Дети знаменитой пары – не только блещут знаниями, но и приучены к труду. Ранее Максим Галкин показал, в каком просторном замке живёт их семья, а также опубликовал в Stories как Гарри и Лиза убирают двор на карантине.
Максим Галкин выложил в своём Instagram-аккаунте видео, где семилетняя дочь блещет знаниями по живописи, Лиза без труда перечисляет известных художников, работы которых она видела, называя такие фамилии, как «Шишкин, Серов, Айвазовский, Врубель, Кузнецов, Поленов и Васнецов». Секунду подумав, девочка говорит и о картине Клода Моне «Пруд с кувшинками», а потом убегает играть с братом. Звёздный отец удивлён, откуда девочка всё это знает.
Подписчики успели похвалить как «супердеток», так и их родителей: они назвали Лизу феноменальной девочкой, а супружеской паре поставили отличную оценку за эрудированных наследников. Алла Пугачёва и Максим Галкин уделяют достаточное внимание образованию своих малышей, занимаются с ними самостоятельно и прибегают к помощи частных преподавателей, результаты не заставили себя долго ждать, отметили фанаты.
Дети знаменитой пары – не только блещут знаниями, но и приучены к труду. Ранее Максим Галкин показал, в каком просторном замке живёт их семья, а также опубликовал в Stories как Гарри и Лиза убирают двор на карантине.
ШоуБиз
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:42