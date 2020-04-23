Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с нефтью





Сразу несколько официальных представителей из Вашингтона заявили о вероятности приостановления импорта сырья, однако решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп. Существует вероятность, что тотальный запрет заменят введением высоких ввозных пошлин, хотя это гораздо сильнее повлияет на рынки, которые пытаются проглотить слишком много нефти. По информации прессы, Саудовская Аравия думает над тем, чтобы оставить черное золото храниться в океане на зафрахтованных судах. Тем не менее от этого варианта пришлось отказаться из-за общей неопределенности и непостоянства на рынках.Несмотря на сложившуюся ситуацию, в компании Reuters отметили, что собираются поставлять нефть по долгосрочным контрактам на этот и следующие 2 месяца. В то же время крупным клиентам, владеющими НПЗ в ряде регионов одновременно, саудовская национальная нефтяная корпорация предложила выполнять доставку сырья на место переработки. Вот только опрошенные журналистами нефтетрейдеры из Азии и Европы считают, что их конкуренты не соблюдают план и хотят продать своим клиентам больше.