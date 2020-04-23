АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с нефтью

Правительство Саудовской Аравии столкнулось с непростой задачей. Эр-Рияд не знает, куда направить 19 танкеров с нефтью, если США заблокируют поставки из Королевства.
Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с нефтью

Сразу несколько официальных представителей из Вашингтона заявили о вероятности приостановления импорта сырья, однако решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп. Существует вероятность, что тотальный запрет заменят введением высоких ввозных пошлин, хотя это гораздо сильнее повлияет на рынки, которые пытаются проглотить слишком много нефти. По информации прессы, Саудовская Аравия думает над тем, чтобы оставить черное золото храниться в океане на зафрахтованных судах. Тем не менее от этого варианта пришлось отказаться из-за общей неопределенности и непостоянства на рынках.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, в компании Reuters отметили, что собираются поставлять нефть по долгосрочным контрактам на этот и следующие 2 месяца. В то же время крупным клиентам, владеющими НПЗ в ряде регионов одновременно, саудовская национальная нефтяная корпорация предложила выполнять доставку сырья на место переработки. Вот только опрошенные журналистами нефтетрейдеры из Азии и Европы считают, что их конкуренты не соблюдают план и хотят продать своим клиентам больше.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с…
Дизайнеры дали советы по обновлению квартиры на…
Сбой в Google Play привел к исчезновению значков и…
Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании…
Власти Берлина отменили шествие "Бессмертного полка" из-за…
Ксения Собчак показалась на публике без…
Старший сын Яны Поплавской женился второй раз на первой…
"Карантин - не самая большая беда": Оксана Самойлова рассказала о своем…
Иван Ургант раскритиковал новую книгу Юлии…
Раскрыта тайна похороненного на 50 лет во дворе дома в Британии Ford…
«Спортсмены, музыканты, актеры… Что с нами будет?»: Анна Нетребко раскритиковала карантинные…
В Новосибирске двухлетний ребенок упал с восьмого этажа и…
"Я давно в отношениях": Дима Билан разнервничался из-за вопросов о личной…
Под угрозой оказались данные 70 миллионов владельцев…
Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили разделить детей после…
Ученые установили, что мешает формированию новых…
Википедия стала территорией войны правок между Украиной и…
Племянник Любови Успенской съехал от нее после…
Обновленный ГОСТ может привести к исчезновению…
Тимати постригся налысо, приняв эстафету у Рамзана…
В США за 600 тысяч рублей продают скрещенную версию Dodge Viper и Chevrolet…
Эксперты из Deusche Bank оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в…
Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с…
Apple в следующем году откажется от разъема Lightning в…
«Спи спокойно, Аллочка»: Андрей Разин сообщил о смерти поэтессы Аллы…
«Людей пугают, чтоб потом вакцинировать и установить всем чипы»: Виктория Боня о…
США теряет лидерство на рынке…
В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве…
Просмотреть все новости