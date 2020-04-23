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Дизайнеры дали советы по обновлению квартиры на карантине

Дизайнеры рассказали о способах обновить квартиру во время карантина без лишних затрат. По словам специалиста по интерьерам Адель Бульядевой, простая перестановка мебели сделает обстановку в жилища свежей.

«Я полностью поддерживаю людей, которые минимум раз в полгода проводят перестановку в квартире. Это дает возможность полностью обновить жилище без финансовых вложений. В условиях самоизоляции новая обстановка существенно улучшит психологическое состояние и создаст эффект новизны», - рассказала Бульядева.

Существуют определенные правила проведения перестановки. В первую очередь нужно обрисовать четкий план нового расположения мебели. Для тех, кто хочет сделать все профессионально, можно воспользоваться сервисами IKEA HomePlanner, Apartama или PRO100. Специалист также порекомендовала не следовать фен-шую или другим правилам расстановки мебели, так как они просто заберут лишнее время.

Другие специалисты рекомендуют выбрать один основой элемент и двигаться от него. Им может быть стол или диван, рядом с которым обязательно должен быть телевизор. Также рекомендуется использовать оптимальное количество аксессуаров, так как их избыток сделает интерьер слишком броским.

По словам Бульядевой, все вещи всегда можно вернуть на свои места в случае неудачной перестановки. Эксперт порекомендовала не отказываться от идеи преобразить квартиру, а попробовать сделать это, после чего делать выводы.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:31

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