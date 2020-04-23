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Сбой в Google Play привел к исчезновению значков и изображений

Владельцы Android-устройств начали массово жаловаться на необычный сбой в онлайн-магазине Google Play. Системный баг привел к исчезновению значков и изображений.

Соцсети начали бурно обсуждать неисправности в работе магазина мобильных приложений Google Play, из-за которого пропали иконки программ и иллюстраций к ним. Хотя основная часть жалоб приходится на пользователей из Южной Африки, юзеры из других регионов тоже отмечали неполадки. В пресс-службе Google пока не признали наличие бага и не проинформировали о методах решения этой проблемы. Известно только то, что сбой происходит на серверной стороне.

Google Play входит в базовое оснащение большинства устройств с ОС Android и периодически обновляется, что могло стать причиной некорректной эксплуатации. Сетевые эксперты предлагают всем владельцам смартфонов прибегнуть к нескольким уловкам. Первый метод включает в себя загрузку последней версии приложения, а второй - обычную перезагрузку. В случае отсутствия изображений рекомендуется удалить и переустановить программу.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:28

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