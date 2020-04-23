Сбой в Google Play привел к исчезновению значков и изображений





Соцсети начали бурно обсуждать неисправности в работе магазина мобильных приложений Google Play, из-за которого пропали иконки программ и иллюстраций к ним. Хотя основная часть жалоб приходится на пользователей из Южной Африки, юзеры из других регионов тоже отмечали неполадки. В пресс-службе Google пока не признали наличие бага и не проинформировали о методах решения этой проблемы. Известно только то, что сбой происходит на серверной стороне.Google Play входит в базовое оснащение большинства устройств с ОС Android и периодически обновляется, что могло стать причиной некорректной эксплуатации. Сетевые эксперты предлагают всем владельцам смартфонов прибегнуть к нескольким уловкам. Первый метод включает в себя загрузку последней версии приложения, а второй - обычную перезагрузку. В случае отсутствия изображений рекомендуется удалить и переустановить программу.