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Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании носа

Врач Марина Аплетаева предупредила о повышении риска подхватить коронавирус в случае, если неправильно промывать нос. В интервью ФАН эксперты высказалась об опасности использования концентрированного солевого раствора.
Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании носа

Спрос на соль, наблюдаемый в апреле, “Руспродсоюз” объясняет рекомендациями медиков промывать нос солевым раствором, чтобы снизить риск столкнуться с COVID-19. Минздрав РФ отмечал, что эффективность процедуры можно оценить лишь если она комбинируется с иными методами защиты. Марина Аплетаева предупредила, что высокая концентрация соли может быть крайне опасной и даже повысить риски заражения недугом. Промывание неправильно приготовленной жидкостью может спровоцировать ожог слизистой оболочки носа. Это приведет к разрушению естественной защиты слизистой оболочки. Иммунолог предупредила, что солевой раствор необходимо разводить в соответствии с рекомендациями специалистов.

Врач обратила внимание, что в аптеках есть физрастворы, которые полностью безопасны и выполняют те же функции, что и солевой раствор.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:25

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