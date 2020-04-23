Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании носа





Спрос на соль, наблюдаемый в апреле, “Руспродсоюз” объясняет рекомендациями медиков промывать нос солевым раствором, чтобы снизить риск столкнуться с COVID-19. Минздрав РФ отмечал, что эффективность процедуры можно оценить лишь если она комбинируется с иными методами защиты. Марина Аплетаева предупредила, что высокая концентрация соли может быть крайне опасной и даже повысить риски заражения недугом. Промывание неправильно приготовленной жидкостью может спровоцировать ожог слизистой оболочки носа. Это приведет к разрушению естественной защиты слизистой оболочки. Иммунолог предупредила, что солевой раствор необходимо разводить в соответствии с рекомендациями специалистов.Врач обратила внимание, что в аптеках есть физрастворы, которые полностью безопасны и выполняют те же функции, что и солевой раствор.