Власти Берлина отменили шествие "Бессмертного полка" из-за COVID-19

«Мы до последнего надеялись, что заболеваемость пойдет на спад, из-за чего можно будет провести шествие. В правоохранительных органах заявили, что даже дистанция между идущими не позволит сделать мероприятие правомерным, так как массовые собрания людей в Берлине запрещены», - отметила координатор «Бессмертного полка».





О ситуации с проведением шествия высказалась Яна Заугарова, являющаяся координатором «Бессмертного полка». По ее словам, акция может состояться только в режиме онлайн, но для этого необходимо все тщательно продумать. Заугарова провела переговоры с правоохранителями Берлина, но они заявили, что шествие организовать невозможно в силу ограничений установленных правительством Германии.Организаторы проекта предложили всем желающим разместить фото ветерана войны на окнах квартиры или дома. Также рассматривается возможность проведения масштабного флешмоба в социальных сетях. Заугарова отметила, что «Бессмертный полк» будет проведен в любом случае, но в немного другом виде.