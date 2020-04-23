Власти Берлина отменили шествие "Бессмертного полка" из-за COVID-19
Власти Берлина отменили шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 9 мая. Причиной данного решения стало распространение коронавируса в стране, которое пока не удалось остановить.
О ситуации с проведением шествия высказалась Яна Заугарова, являющаяся координатором «Бессмертного полка». По ее словам, акция может состояться только в режиме онлайн, но для этого необходимо все тщательно продумать. Заугарова провела переговоры с правоохранителями Берлина, но они заявили, что шествие организовать невозможно в силу ограничений установленных правительством Германии.
Организаторы проекта предложили всем желающим разместить фото ветерана войны на окнах квартиры или дома. Также рассматривается возможность проведения масштабного флешмоба в социальных сетях. Заугарова отметила, что «Бессмертный полк» будет проведен в любом случае, но в немного другом виде.
О ситуации с проведением шествия высказалась Яна Заугарова, являющаяся координатором «Бессмертного полка». По ее словам, акция может состояться только в режиме онлайн, но для этого необходимо все тщательно продумать. Заугарова провела переговоры с правоохранителями Берлина, но они заявили, что шествие организовать невозможно в силу ограничений установленных правительством Германии.
«Мы до последнего надеялись, что заболеваемость пойдет на спад, из-за чего можно будет провести шествие. В правоохранительных органах заявили, что даже дистанция между идущими не позволит сделать мероприятие правомерным, так как массовые собрания людей в Берлине запрещены», - отметила координатор «Бессмертного полка».
Организаторы проекта предложили всем желающим разместить фото ветерана войны на окнах квартиры или дома. Также рассматривается возможность проведения масштабного флешмоба в социальных сетях. Заугарова отметила, что «Бессмертный полк» будет проведен в любом случае, но в немного другом виде.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:20