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В Новосибирске двухлетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил

В Новосибирские 22 апреля произошло чрезвычайное происшествие. Двухлетний ребенок упал с восьмого этажа здания и остался жив.
В Новосибирске двухлетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил

Согласно предварительной информации, девочка во время игры вылезла на подоконник и облокотилась об москитную сетку. При этом окно было открыто, а конструкция не выдержала вес двухлетнего ребенка, в результате чего малышка упала с восьмого этажа. Сразу на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медики отреагировали оперативно и уже через 13 минут после падения были на месте. По дороге в больницу врачи оказали ребенку первую медицинскую помощь, что в итоге спасло девочке жизнь.

Сейчас малышка находиться в реанимационном отделении и подключена к специальному оборудованию. Врачи не спешат давать прогнозы. По данному факту правоохранительные органы Новосибирска проводят проверку. Пока неизвестно, последует ли наказание для родителей из-за халатного поведения.

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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:48

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