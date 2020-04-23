В Новосибирске двухлетний ребенок упал с восьмого этажа и выжил





Согласно предварительной информации, девочка во время игры вылезла на подоконник и облокотилась об москитную сетку. При этом окно было открыто, а конструкция не выдержала вес двухлетнего ребенка, в результате чего малышка упала с восьмого этажа. Сразу на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медики отреагировали оперативно и уже через 13 минут после падения были на месте. По дороге в больницу врачи оказали ребенку первую медицинскую помощь, что в итоге спасло девочке жизнь.Сейчас малышка находиться в реанимационном отделении и подключена к специальному оборудованию. Врачи не спешат давать прогнозы. По данному факту правоохранительные органы Новосибирска проводят проверку. Пока неизвестно, последует ли наказание для родителей из-за халатного поведения.