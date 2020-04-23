Ксения Собчак показалась на публике без маникюра





Ксения Собчак показала снимки своих ногтей в соцсети Instagram, которые долгое время оставались без профессионального ухода.- добавила в подписи телезвезда. Поклонники ведущей выразили удивление в комментариях, что их кумир до сих пор не научилась обрабатывать кутикулы и наносить покрытие. Собчак, в свою очередь оправдалась, что в обычное время пользуется услугами стилиста не менее 8 раз в месяц.Подобными заявлениями знаменитость удивила даже свою давнюю подругу Глюкозу. Светская львица объяснила, что совмещает нанесение маникюра с прочими салонными процедурами вроде стрижки. С начала введения карантинных мер множество звезд решило осваивать премудрости ухода за собой самостоятельно. В частности, певицы Лолита, Екатерина Семенова и Ольга Зарубина похвастались покраской волос в домашних условиях.