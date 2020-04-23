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Ксения Собчак показалась на публике без маникюра

В период пандемии коронавируса Ксении Собчак пришлось отказаться от походов в салоны красоты, как и многим другим звездам. Телеведущая недавно удивила подписчиков, показавшись на публике без маникюра.

Ксения Собчак показала снимки своих ногтей в соцсети Instagram, которые долгое время оставались без профессионального ухода. «А сейчас фильм ужасов – руки ведущей Первого канала Ксении Собчак!» - добавила в подписи телезвезда. Поклонники ведущей выразили удивление в комментариях, что их кумир до сих пор не научилась обрабатывать кутикулы и наносить покрытие. Собчак, в свою очередь оправдалась, что в обычное время пользуется услугами стилиста не менее 8 раз в месяц.

Подобными заявлениями знаменитость удивила даже свою давнюю подругу Глюкозу. Светская львица объяснила, что совмещает нанесение маникюра с прочими салонными процедурами вроде стрижки. С начала введения карантинных мер множество звезд решило осваивать премудрости ухода за собой самостоятельно. В частности, певицы Лолита, Екатерина Семенова и Ольга Зарубина похвастались покраской волос в домашних условиях.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:16

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