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Старший сын Яны Поплавской женился второй раз на первой супруге

В своем микроблоге Instagram Яна Поплавская опубликовала видео регистрации брака своего старшего сына. По словам актрисы, Клим второй раз женился на своей первой супруге Евгении.

Старший сын Яны Поплавской женился второй раз на первой супруге


Знаменитость пошутила, что у них в семье «все не как у людей». Яне Поплавской не удалось побывать на свадьбе из-за режима самоизоляции, а за церемонией она наблюдала виртуально. Молодые были в масках и без приглашенных гостей. По словам 52-летней актрисы, настоящие чувства не знают преград, и никакой коронавирус им не помешает.

Именно из-за пандемии Яна Поплавская отложила свою собственную свадьбу с Евгением Яковлевым. В гражданском браке с радиоведущим актриса живет почти пять лет. Скоро пара отметит юбилей своей совместной жизни. Как пошутила знаменитость, в их семье «одни Жени и никуда от этого не деться».

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:13

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