Старший сын Яны Поплавской женился второй раз на первой супруге

Знаменитость пошутила, что у них в семье «все не как у людей». Яне Поплавской не удалось побывать на свадьбе из-за режима самоизоляции, а за церемонией она наблюдала виртуально. Молодые были в масках и без приглашенных гостей. По словам 52-летней актрисы, настоящие чувства не знают преград, и никакой коронавирус им не помешает.Именно из-за пандемии Яна Поплавская отложила свою собственную свадьбу с Евгением Яковлевым. В гражданском браке с радиоведущим актриса живет почти пять лет. Скоро пара отметит юбилей своей совместной жизни. Как пошутила знаменитость, в их семье «одни Жени и никуда от этого не деться».