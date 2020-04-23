"Карантин - не самая большая беда": Оксана Самойлова рассказала о своем состоянии

«Многие бодрятся в Instagram и делают вид, что у них все отлично. Карантин для меня занимает крайнее место в перечне проблем. Страдать из-за самоизоляции у меня даже нет времени. Очень хочется поскорее снова иметь возможность работать, ездить по миру, гулять и просто жить. Постоянно отдыхать уже нет сил. Для всех постоянное бездействие – самое сложное. Лично я уже на грани», - рассказала Самойлова.





Модель сейчас живет в загородном доме с четырьмя детьми. До начала карантина и закрытия границ Самойлова была в Майами, но успела вовремя вернуться в Россию. По словам звезды, выход за ворота особняка сейчас для нее является главной мечтой.На пост Самойловой ответила блогер Ида Галич. Она заявила, что на самоизоляции ей не хватает «жареной барабульки, приготовленной по особому рецепту в определенном месте». Поклонники поддержали модель и призвали не переживать из-за карантина, так как рано или поздно он закончится, а жизнь вернется в привычное русло.