Иван Ургант раскритиковал новую книгу Юлии Барановской





34-летняя Юлия Барановская испытывает гордость, что смогла стать успешной, пройдя через множество сложных испытаний. Расставшись с Андреем Аршавиным, телеведущей удалось сделать карьеру и самостоятельно обеспечить детей. Свой творческий путь она описала в двух книгах.Однако ее произведения были оценены не всеми. Так, ранее ведущий в эфире «Вечернего Урганта» сжег первую книгу Барановской. Встретившись с Иваном Ургантом снова, телеведущая вспомнила об этом инциденте, отметив, что после сожжения ее первого произведения решилась на написание второй книги, тем более, что первая пользовалась большой популярностью. Писательница подарила телеведущему свою вторую книгу, однако Ургант раскритиковал и это произведение., - отметил телеведущий. Он назвал в книге главным то, что в итоге Барановской удалось взглянуть внутрь себя.Телеведущая не согласилась с мнением коллеги, так как считает, что книга затрагивает, кроме непростых отношений с Андреем Аршавиным, и творчество, и воспитание детей.