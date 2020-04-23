Раскрыта тайна похороненного на 50 лет во дворе дома в Британии Ford Popular





Житель британского Хекмондвика раскопал на заднем дворе своего дома Ford Popular, а сюжет об этом появился на местном телевидении. Его увидела вдова владельца машины, который вместе с семьей раньше жил в этом доме. Во время покупки автомобиля, он был одним из самых дешевых, а спустя несколько лет эксплуатации сломался. Транспорт нельзя было отремонтировать, а чтобы избежать расходов на утилизацию, мужчина закопал ее в землю. Он предполагал, что спустя время кто-то обнаружит машину, поэтому оставил в ней бутылку из-под молока, а также банку с парафином.В 1987 году британец скончался, а его вдова успела съехать в другой дом. Новый владелец намерен откопать обнаруженную машину и восстановить.