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Раскрыта тайна похороненного на 50 лет во дворе дома в Британии Ford Popular

Тайна похороненного во дворе дома в Британии Ford Popular раскрыта вдовой ветерана Второй мировой войны. Согласно заявлениям 91-летней гражданки, находившийся в земле на протяжении последних 50 лет транспорт ранее принадлежал ее мужу.

Житель британского Хекмондвика раскопал на заднем дворе своего дома Ford Popular, а сюжет об этом появился на местном телевидении. Его увидела вдова владельца машины, который вместе с семьей раньше жил в этом доме. Во время покупки автомобиля, он был одним из самых дешевых, а спустя несколько лет эксплуатации сломался. Транспорт нельзя было отремонтировать, а чтобы избежать расходов на утилизацию, мужчина закопал ее в землю. Он предполагал, что спустя время кто-то обнаружит машину, поэтому оставил в ней бутылку из-под молока, а также банку с парафином.

В 1987 году британец скончался, а его вдова успела съехать в другой дом. Новый владелец намерен откопать обнаруженную машину и восстановить.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:57

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