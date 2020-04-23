«Спортсмены, музыканты, актеры… Что с нами будет?»: Анна Нетребко раскритиковала карантинные меры
Ввиду режима самоизоляции многие актеры, спортсмены и музыканты терпят значительные убытки. Оперная певица Анна Нетребко раскритиковала карантинные меры, которые привели к отмене многих проектов.
Новая публикация Анны Нетребко в соцсети Instagram была посвящена серьезной ситуации, в которой сейчас оказалось большинство россиян. Исполнительница сообщила, что у неё отменились почти все концерты из-за пандемии COVID-19. Певица переживает о финансовых потерях в несколько десятков тысяч долларов, от которых её вряд-ли удастся оправиться. «Я думаю, настало время задавать вопросы. Что с нами будет? И кто в ответе за этот бред?», - говорит Нетребко.
В комментариях под постом мнения подписчиков оперной певицы разделились: одни пользователи утверждали, что коронавирусная инфекция является опасным недугом, который необходимо переждать, а другие считают, что карантинные меры нужно было давно отменить. В этом плане страдают не только люди творческих профессий, но и соотечественники, которые не могут работать в удаленном режиме. Согласно порталу "Стопкоронавирус.рф", на данный момент в России насчитывается более 57,9 тысяч случаев заражения и 513 летальный случаев.
Новая публикация Анны Нетребко в соцсети Instagram была посвящена серьезной ситуации, в которой сейчас оказалось большинство россиян. Исполнительница сообщила, что у неё отменились почти все концерты из-за пандемии COVID-19. Певица переживает о финансовых потерях в несколько десятков тысяч долларов, от которых её вряд-ли удастся оправиться. «Я думаю, настало время задавать вопросы. Что с нами будет? И кто в ответе за этот бред?», - говорит Нетребко.
В комментариях под постом мнения подписчиков оперной певицы разделились: одни пользователи утверждали, что коронавирусная инфекция является опасным недугом, который необходимо переждать, а другие считают, что карантинные меры нужно было давно отменить. В этом плане страдают не только люди творческих профессий, но и соотечественники, которые не могут работать в удаленном режиме. Согласно порталу "Стопкоронавирус.рф", на данный момент в России насчитывается более 57,9 тысяч случаев заражения и 513 летальный случаев.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:53