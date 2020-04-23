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Википедия стала территорией войны правок между Украиной и Россией

Во время карантина МИД Украины занялся внесением исправлений в Википедию, основные из которых касаются НАТО, Донбасса и Крыма. Электронная энциклопедия теперь стала территорией войны правок между Украиной и Россией.

Википедия стала территорией войны правок между Украиной и Россией


Украинское ведомство объявило май «месяцем дипломатии». Предполагается, что представители «Викимедиа Украина» на протяжении этого периода «исправят неточности» и «заполнят пробелы» в электронной энциклопедии. Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, отметив, что приоритет будет отдаваться материалам, которые связаны с «интеграцией страны в НАТО и ЕС, а также «агрессией РФ». Предполагается, что править будут не только материалы на украинском языке, но и на других, а в первых рядах будут материалы русскоязычной Википедии.

Примеры вмешательства «государственной машины» в популярную энциклопедию уже были в Армении. Тогда власть финансово поощряла автором материалов. Поэтому организация «Викимедиа РУ» ожидает начала «войны в Интернете», где сражаться будут с каждой стороны от 80 до 100 человек.

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Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:23

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