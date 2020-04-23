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"Я давно в отношениях": Дима Билан разнервничался из-за вопросов о личной жизни

Дима Билан разнервничался из-за часто задаваемых ему вопросов о личной жизни. Артист подчеркнул, что давно находится в постоянных отношениях.
"Я давно в отношениях": Дима Билан разнервничался из-за вопросов о личной жизни

Билан в историях на странице в Instagram обнародовал несколько снимков редиса и авокадо, которые он выращивает в собственном доме в горшках. Также артист отметил, что каждую неделю закупается продуктами. Подписчики сразу же начали закидывать его вопросами о личной жизни и предлагать жениться, так как его хозяйственность пропадает зря. Из-за обилия сообщений Билан решил ответить поклонникам.
«Я давно состою в постоянных отношениях. Я счастлив почти два года. Не стоит жалеть меня и советовать найти возлюбленную – все это у меня уже есть», - написал Билан, сопроводив послание фанатам большим количеством восклицательных знаков, намекая на эмоциональный посыл.

Поклонники артиста в комментариях отметили, что он сам подогревает интерес к личной жизни, не рассказывая о ней. На фоне таинственности возникает масса домыслов, которые фанаты и обсуждают.

Билан несколько дней назад признался, что сильно переживает из-за коронавируса. Из-за этого он не решается даже проводить концерты в режиме онлайн, так как для них нужно пригласить музыкантов и звукорежиссера.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:43

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