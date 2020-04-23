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Под угрозой оказались данные 70 миллионов владельцев Android-смартфонов

Данные владельцев Android-смартфонов теперь под угрозой. Сайт Cybernews назвал потенциально опасные программы, установленные почти на 70 миллионов гаджетов.
Под угрозой оказались данные 70 миллионов владельцев Android-смартфонов

По мнению специалистов, угрозу в себе несут 101 приложение, скачанное из Play Store. Речь идет о Minecraft, Product Checker и ряде других. Сотрудники компании Google довольно быстро отреагировали на эти сведения и удалили практически все дополнения. Оказалось, что вредоносные ПО могут украсть данные владельцев Android-смартфонов или загрузить на последние опасную рекламу. При запуске приложения требуют от юзеров разрешения на доступ к личной информации или камеры, в чем и заключается их опасность. Несколько разработчиков занимались копированием и кражей чужих программ.

Недавно эксперты Роскачества проанализировали 18 девайсов 7 брендов. Согласно результатам проверки, ни один из них не может гарантировать стопроцентную безопасность персональных данных.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:37

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