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Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили разделить детей после развода

Скандал с участием Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не утихает уже несколько недель ввиду громких обвинений со стороны актрисы. Теперь супруги пришли к консенсусу и решили разделить детей после развода.

Многие поклонники и коллеги по цеху Агаты Муцениеце с трудом восприняли признание актрисы о неподобающем поведении её мужа. В одной из публикаций на веб-платформе Instagram звезда экрана обвинила Павла Прилучного в том, что он периодически злоупотребляет спиртным и избивает её. Подобная ситуация вынудила артистку переехать в московскую квартиру, в то время как с дети остались у супруга. Муцениеце не устраивало такое положение дел, поэтому паре пришлось прибегнуть к тяжелому решению: Мия остается жить с мамой, а Тимофей - с отцом.

На данный момент звездное семейство испытывает трудности с оформлением развода ввиду карантинных мер. Муцениеце неоднократно заявляла, что не жалеет о собственных публичных заявлениях, считая, что громкий резонанс "ускорит решение проблемы"."Я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму!" – объяснила свою позицию актриса. Кроме прочего, Екатерина Гордон недавно связалась со знаменитостью и пообещала представлять её интересы в бракоразводном процессе.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:33

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