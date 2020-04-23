



В ходе исследования ученые детально изучили галактику NGC 1300, которая находиться на расстоянии 68 миллионов световых лет от Земли в созвездии Эридана. Объекты имеет S-образную форму с большим скоплением газа в рукавах, а также с полосой жёлто-оранжевой материи в центре. В результате астрофизики обнаружили странную закономерность: в рукавах галактики активно формируются новые звезды, но в центральной части такая тенденция не просматривается, несмотря на избыток строительного материала. Данные были загружены в мощный компьютер, который создал виртуальную модель NGC 1300. В итоге ученые установили, что мешает формированию новых звезд.Оказывается, скорость движения газа в рукавах и в центре галактики отличается. Несмотря на достаточное количество материала в желто-оранжевой полосе частицы двигаются слишком быстро, поэтому они не могут сгруппироваться в большой объект. Этот феномен также объясняет, почему после Большого взрыва долгое время не появлялись звезды. Ответ оказался очевиден: для формирования новых объектов скорость газа не должна превышать определенный предел. В противном случае создание звезд просто невозможно.