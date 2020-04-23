АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Ученые установили, что мешает формированию новых звезд

Ученые создали модель облака газа в большой галактике, чтобы изучить процесс формирования звезд. В результате удалось установить, что мешает созданию новых светил.

В ходе исследования ученые детально изучили галактику NGC 1300, которая находиться на расстоянии 68 миллионов световых лет от Земли в созвездии Эридана. Объекты имеет S-образную форму с большим скоплением газа в рукавах, а также с полосой жёлто-оранжевой материи в центре. В результате астрофизики обнаружили странную закономерность: в рукавах галактики активно формируются новые звезды, но в центральной части такая тенденция не просматривается, несмотря на избыток строительного материала. Данные были загружены в мощный компьютер, который создал виртуальную модель NGC 1300. В итоге ученые установили, что мешает формированию новых звезд.

Оказывается, скорость движения газа в рукавах и в центре галактики отличается. Несмотря на достаточное количество материала в желто-оранжевой полосе частицы двигаются слишком быстро, поэтому они не могут сгруппироваться в большой объект. Этот феномен также объясняет, почему после Большого взрыва долгое время не появлялись звезды. Ответ оказался очевиден: для формирования новых объектов скорость газа не должна превышать определенный предел. В противном случае создание звезд просто невозможно.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саудовская Аравия не знает, куда направить 19 танкеров с…
Дизайнеры дали советы по обновлению квартиры на…
Сбой в Google Play привел к исчезновению значков и…
Врач Марина Аплетаева предупредила о повышенном риске подхватить коронавирус при промывании…
Власти Берлина отменили шествие "Бессмертного полка" из-за…
Ксения Собчак показалась на публике без…
Старший сын Яны Поплавской женился второй раз на первой…
"Карантин - не самая большая беда": Оксана Самойлова рассказала о своем…
Иван Ургант раскритиковал новую книгу Юлии…
Раскрыта тайна похороненного на 50 лет во дворе дома в Британии Ford…
«Спортсмены, музыканты, актеры… Что с нами будет?»: Анна Нетребко раскритиковала карантинные…
В Новосибирске двухлетний ребенок упал с восьмого этажа и…
"Я давно в отношениях": Дима Билан разнервничался из-за вопросов о личной…
Под угрозой оказались данные 70 миллионов владельцев…
Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили разделить детей после…
Ученые установили, что мешает формированию новых…
Википедия стала территорией войны правок между Украиной и…
Племянник Любови Успенской съехал от нее после…
Обновленный ГОСТ может привести к исчезновению…
Тимати постригся налысо, приняв эстафету у Рамзана…
В США за 600 тысяч рублей продают скрещенную версию Dodge Viper и Chevrolet…
Эксперты из Deusche Bank оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в…
Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с…
Apple в следующем году откажется от разъема Lightning в…
«Спи спокойно, Аллочка»: Андрей Разин сообщил о смерти поэтессы Аллы…
«Людей пугают, чтоб потом вакцинировать и установить всем чипы»: Виктория Боня о…
США теряет лидерство на рынке…
В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве…
Просмотреть все новости