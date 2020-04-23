Обновленный ГОСТ может привести к исчезновению “чекушек”
Обновленный ГОСТ не предусматривает продажу алкоголя в емкости, чей объем составляет 250 и 375 мл. Из-за нового стандарта разлива россияне могут лишиться “чекушек”.
Новые правила ГОСТ вступают в силу с 1 июля этого года. Согласно обновленной инструкции, водка и другие крепкие спиртные напитки не могут реализовываться в емкостях, объемом по 250 и 375 мл. Как отмечает “Коммерсантъ”, у ряда компаний на долю данной продукции припадает половина производства. Запрет на “чекушки” может привести к большим затратам на внесение существенных изменений в конструкцию линий разлива.
В течение двух лет подряд фиксируется тенденция закупки водки в таре малого объема. Это можно объяснить прежде всего доступностью ценовой категории для потребителей. Специалисты также предположили, что граждане России стали более требовательны при выборе алкоголя и чаще экспериментируют с вкусами.
Новые правила ГОСТ вступают в силу с 1 июля этого года. Согласно обновленной инструкции, водка и другие крепкие спиртные напитки не могут реализовываться в емкостях, объемом по 250 и 375 мл. Как отмечает “Коммерсантъ”, у ряда компаний на долю данной продукции припадает половина производства. Запрет на “чекушки” может привести к большим затратам на внесение существенных изменений в конструкцию линий разлива.
В течение двух лет подряд фиксируется тенденция закупки водки в таре малого объема. Это можно объяснить прежде всего доступностью ценовой категории для потребителей. Специалисты также предположили, что граждане России стали более требовательны при выборе алкоголя и чаще экспериментируют с вкусами.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:15