Тимати постригся налысо, приняв эстафету у Рамзана Кадырова

Ввиду карантинных мер многие звезды российского шоу-бизнеса не могут воспользоваться услугами стилиста, потому и согласились на новый челлендж от Рамзана Кадырова. Сам политик решил подать пример и предстал перед подписчиками в Instagram с побритой головой. Тимати тоже взялся за машинку для стрижки волос и отметил, что рано или поздно ему пришлось бы «вернуться к пацанской прическе». Многие поклонники рэп-исполнителя писали в комментариях под видеороликом, что кумир в таком образе стал выглядеть намного моложе., - добавил Тимати. Некоторые фанаты посмеялись над преображением артиста, но отнеслись к этому намного спокойнее, учитывая предыдущие челленджи с участием певца. В частности, в споре с Анастасией Ивлеевой рэперу пришлось проколоть себе губу иголкой, поджечь руку и распить свою любимую доску для серфинга.