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Тимати постригся налысо, приняв эстафету у Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров недавно запустил челлендж в соцсетях, призвав блогеров и артистов побриться налысо. Рэпер Тимати принял эстафету у главы Чечни, записав на видео процесс стрижки.

Ввиду карантинных мер многие звезды российского шоу-бизнеса не могут воспользоваться услугами стилиста, потому и согласились на новый челлендж от Рамзана Кадырова. Сам политик решил подать пример и предстал перед подписчиками в Instagram с побритой головой. Тимати тоже взялся за машинку для стрижки волос и отметил, что рано или поздно ему пришлось бы «вернуться к пацанской прическе». Многие поклонники рэп-исполнителя писали в комментариях под видеороликом, что кумир в таком образе стал выглядеть намного моложе.

«На рубеже 37 лет мужчине больше свойственно молодиться, отращивать там всякие модные прически, потому что радоваться то вот этим самым густым пышным волосам осталось не так долго», - добавил Тимати. Некоторые фанаты посмеялись над преображением артиста, но отнеслись к этому намного спокойнее, учитывая предыдущие челленджи с участием певца. В частности, в споре с Анастасией Ивлеевой рэперу пришлось проколоть себе губу иголкой, поджечь руку и распить свою любимую доску для серфинга.

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@za_kadyrova_95eng 🔪

Допис, поширений Black Star (@timatiofficial)

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:10

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