В США за 600 тысяч рублей продают скрещенную версию Dodge Viper и Chevrolet Corvette





За основу владелец спорткара взял модель Chevrolet Corvette, а внутри установил начинку от Dodge Viper. Агрегат V8 на 5,7 литров достался автомобилю от версии четвертого поколения. Он генерирует 300 «лошадок» и работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Оригинальная модель Dodge Viper была оборудована мотором V10 на 8 литров, который выдает 406 л.с. Салон самодельного родствера владелец оформил в стиле Chevrolet Corvette. Продавец уверяет, что состояние у гибридной версии отличное и авто не нуждается в ремонтных работах. Эту модель выпускали на протяжении 13 лет, а за все время удалось реализовать 366 тысяч экземпляров. Спорткар мог похвастаться мощностью 411 «лошадок» при крутящем моменте 522 Нм.Dodge Viper сходил с конвейера на протяжении четырех лет. До стандартной «сотни» родстер разгонялся за 4,6 секунды, а максимальная скорость - 260 км/ч.