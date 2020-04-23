Эксперты из Deusche Bank оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории





Эксперты собрали список из 24 эпидемий, забравших по меньшей мере 100 тыс. жизней. Худшей в истории оказалась пандемия “черной смерти”, имевшая место в середине XIV века. Вспышка чумы успела унести жизни 42% мирового населения, а именно 200 млн человек. От данного заболевания в период правления Юстиниана I в VI столетия скончались около 60 млн граждан, что составило 28,5% населения. За последнее столетие наиболее свирепой стала “испанка”, убившая 50 млн человек. СПИД с 1981 года, когда был открыт, забрал 30 млн человек, оставаясь одной из наиболее смертоносных угроз в современном мире. По сведениям от сотрудников университета Хопкинса, умершими от коронавируса нового типа числятся 182 тыс. человек, что составляет 0,002% населения планеты. Эксперты отметили, что в первую пятерку пандемия сможет войти лишь при 210 млн жертв.Чтобы войти в ТОП-20 наиболее свирепых эпидемий, количество умерших от COVID-19 должно достичь миллиона.