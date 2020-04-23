АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Эксперты из Deusche Bank оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Эксперты из Deusche Bank оценили, каковы у пандемии коронавируса шансы оказаться одной из худших в истории. Как оказалось, вспышке COVID-19 не место даже в ТОП-20 наиболее смертоносных эпидемий.
Эксперты из Deusche Bank оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Эксперты собрали список из 24 эпидемий, забравших по меньшей мере 100 тыс. жизней. Худшей в истории оказалась пандемия “черной смерти”, имевшая место в середине XIV века. Вспышка чумы успела унести жизни 42% мирового населения, а именно 200 млн человек. От данного заболевания в период правления Юстиниана I в VI столетия скончались около 60 млн граждан, что составило 28,5% населения. За последнее столетие наиболее свирепой стала “испанка”, убившая 50 млн человек. СПИД с 1981 года, когда был открыт, забрал 30 млн человек, оставаясь одной из наиболее смертоносных угроз в современном мире. По сведениям от сотрудников университета Хопкинса, умершими от коронавируса нового типа числятся 182 тыс. человек, что составляет 0,002% населения планеты. Эксперты отметили, что в первую пятерку пандемия сможет войти лишь при 210 млн жертв.

Чтобы войти в ТОП-20 наиболее свирепых эпидемий, количество умерших от COVID-19 должно достичь миллиона.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с…
Apple в следующем году откажется от разъема Lightning в…
«Спи спокойно, Аллочка»: Андрей Разин сообщил о смерти поэтессы Аллы…
«Людей пугают, чтоб потом вакцинировать и установить всем чипы»: Виктория Боня о…
США теряет лидерство на рынке…
В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве…
Составлен рейтинг редко ломающихся…
Юрий Стоянов рассказал о романе с Татьяной Догилевой и о своих…
В России начались предзаказы на бюджетный iPhone…
Виктория Боня гостит а доме своего бывшего избранника Алекса Смерфита во…
Ксения Бородина опубликовала фото третьей…
«Я просто как бомж»: Иван Краско пожаловался на проблемы с…
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения о диагнозе…
Банки заявили об увеличении активности мошенников в период…
Рената Литвинова: «Земфира меня никогда не…
СМИ: Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его…
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона расплакалась после просмотра клипа с…
Индия может заключить контракт на поставку 110 истребителей…
Российские ученые исследовали генетические корни народов Северного…
Ученые: Жук-листоед помогает уменьшить аллергическую реакцию на пыльцу…
Опасная комета C/2019 Y4 Atlas распалась на части недалеко от…
Компания Smart анонсировала выпуск своего первого…
Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей с…
Microsoft опубликовала системные требования к симулятору Flight…
Разработчик Asobo раскрыл системные требования игры Microsoft Flight…
Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото…
Археологи обнаружили гравюру натуфианцев на древнем надгробии в…
Американские ученые прогнозируют деградацию человечества из-за ухудшения…
Просмотреть все новости