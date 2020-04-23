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Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с жильём

Станислав Садальский обвинил Бари Алибасова в обмане Лидии Федосеевой-Шукшиной с жильем. Актер привел цитату Василия Шукшина, охарактеризовав ею события, происходящие в семье продюсера группы «На-На».
Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с жильём

«Если ты смог обмануть человека, это не означает, что ему не хватает ума. Тебе просто доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь», - написал Садальский на своей странице в Instagram в новой публикации.

Актер подчеркнул, что Алибасов, скорее всего, никогда не читал Василия Шукшина, но слова последнего идеально описывают ситуацию с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам Садальского, супруга продюсера оказалась в сложной ситуации, так как не могла ожидать такого поворота событий, доверяя мужу.

Лидия Федосеева-Шукшина много лет назад купила квартиру в Новой Москве на собственные деньги. Недавно она решила переписать ее на Бари Алибасова для решения бюрократических вопросов. Продюсер же переоформил апартаменты на своего помощника. По слова Федосеевой-Шукшиной, новость об этом ее сильно удивила, так как супруг предпочел принимать решение самостоятельно. Бари Алибасов пока не прокомментировал информацию о переоформлении квартиры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:57

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