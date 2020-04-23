Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с жильём

«Если ты смог обмануть человека, это не означает, что ему не хватает ума. Тебе просто доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь», - написал Садальский на своей странице в Instagram в новой публикации.





Актер подчеркнул, что Алибасов, скорее всего, никогда не читал Василия Шукшина, но слова последнего идеально описывают ситуацию с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам Садальского, супруга продюсера оказалась в сложной ситуации, так как не могла ожидать такого поворота событий, доверяя мужу.Лидия Федосеева-Шукшина много лет назад купила квартиру в Новой Москве на собственные деньги. Недавно она решила переписать ее на Бари Алибасова для решения бюрократических вопросов. Продюсер же переоформил апартаменты на своего помощника. По слова Федосеевой-Шукшиной, новость об этом ее сильно удивила, так как супруг предпочел принимать решение самостоятельно. Бари Алибасов пока не прокомментировал информацию о переоформлении квартиры.