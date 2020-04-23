Apple в следующем году откажется от разъема Lightning в iPhone





В 2018 году Apple осуществила выпуск планшетов iPad Pro, оснащенных портом USB-C. После этого эксперты стали ожидать принятие аналогичного решения и для новых смартфонов iPhone. Согласно инсайдерской информации, компания планирует отказаться от Lightning, однако пока не известно, чем именно его заменят. СМИ из Китая сообщают о «новом типе интеллектуального интерфейса». Эксперты выделяют два возможных варианты замены: использование физического разъема USB-C или беспроводной зарядки, которой, по их мнению, вероятнее всего и оснастят новую линейку смартфонов.Однако в iPhone 12, выпуск которого планируется в текущем году, все еще будет использован разъем Lightning.