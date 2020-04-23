«Спи спокойно, Аллочка»: Андрей Разин сообщил о смерти поэтессы Аллы Гольцевой

«Спи спокойно, Аллочка. Мы будем помнить тебя и твои прекрасные стихи всегда», - написал Разин.





Гольцева в свое время работала со многими звездами российской эстрады, среди которых Лариса Долина. Композиции, тексты к которым были написаны поэтессой, стали настоящими хитами. Самой громкой ее работой можно назвать «Детство» для Юрия Шатунова. Песню артист выпустил уже после распада «Ласкового мая».Поэтесса занималась и написанием детских сказок, издав несколько сборников. В последние годы жизни она продолжала заниматься творчеством, но уже не сотрудничала с артистами эстрады, углубившись в написание стихов для собственных книг.На своей странице в Instagram продюсер «Ласкового мая» обнародовал фото, на котором он вместе с Гольцевой записывает композицию «Дядя Миша» в 1989 году. Поклонники присоединились к словам скорби Разина и отметили, что песни, написанные поэтессой, являются лучшими в творчестве коллектива.