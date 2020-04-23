«Людей пугают, чтоб потом вакцинировать и установить всем чипы»: Виктория Боня о коронавирусе





Виктория Боня недавно поделилась с подписчиками в Instagram городской легендой, которая говорит о вредном воздействии вышек связи 5G на здоровье людей. В частности, телеведущая опубликовала серию постов о маргинальной теории происхождения коронавируса. Некоторые из видеозаписей содержат комментарии конспирологов, которые говорят, что люди на самом деле «болеют от радиации и облучения, получаемых от 5G связи». «Эксперты» приводят в качестве основных аргументов схожесть симптомов и целенаправленный обман населения.Боня решила пойти еще дальше в своих рассуждениях, говоря, что сейчас наблюдается глобальное «устрашение, которое позволит вакцинировать и устанавливать чипы каждому человеку». Звезда высказала мнение, что на данный момент нет твердых научных исследований, доказывающих безопасность сетей 5-го поколения, потому и призвала своих поклонников «очнуться». Стоит отметить, что уже несколько недель подряд в Великобритании продолжают жечь вышки сотовой связи, которые якобы «распространяют вирус через радиоволны».