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США теряет лидерство на рынке нефти

Историческое падение цен на нефть нанесло сильнейший удар по экономике США. В результаты Штаты потеряли лидерство в сфере, а их возвращение остается под большим сомнением.
США теряет лидерство на рынке нефти

Пандемия коронавируса сильно ударила по нефтедобыче, из-за чего производство в США может сократиться на 20 процентов. В результате американские компании будут вынуждены сокращать штат и количество добываемых ресурсов. Уже в ближайшее время отрасль уменьшит производство на 1,75 миллиона баррелей в сутки. Расчеты показывают, что это приведет к увольнению более 50 тысяч работников, снижению заработных плат, а некоторые компании и вовсе объявят о банкротстве. В конечном итоге эксперты прогнозируют конец сланцевой революции в США. В данный момент долги американских нефтедобытчиков превысили 190 миллиардов долларов и с каждым днем сумма только растет.

Сланцевые скважины быстро истощаются, поэтому необходимо ежегодно бурить новые. Однако в сегодняшних реалиях это попросту экономически невыгодно, поскольку в Штатах почти все нефтехранилища уже заполнены. Энергетический аналитик Janus Henderson Ноа Баретта предсказывает: в 2021-2022 годах рынок добычи нефти США ждет новый обвал, который сократит производство до 8,5 миллиона баррелей. Напомним, 20 апреля цена на американскую нефть впервые в истории опустилась до отрицательного значения. Все же после выступления Дональда Трампа с заявлением относительно Ирана ситуация начала нормализоваться, что привело к росту стоимости "черного золота" на 5,6 процента.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:42

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