В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве бесплатно





В МГФОМС разослали соответствующее уведомление всем руководителям медицинских учреждений. Названное условие также распространяется на лиц, страдающих от острой очаговой пневмонии неосложненной и дыхательной недостаточности 1-2 степени с тяжелым течением. Из этого следует, что если житель Москвы приехал в больницу самостоятельно, то она не получит компенсацию за его терапию от ОМС. В то же время клиника не может отказать человеку в оказании помощи согласно статье 11 закона 323-ФЗ, где написано, что медперсонал должен предоставить лечение бесплатно.Госпитализация россиян на скорой помощи нацелена на сдерживание распространения коронавируса. Стоимость лечения одного пациента с таким диагнозом составляет 200-205 тысяч рублей.