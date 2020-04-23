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В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве бесплатно

Представители ОМС в Москве рассказали, каких пациентов с диагнозом коронавирус будут лечить бесплатно. Это относится к людям, которых доставили в клинику на скорой помощи.
В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве бесплатно

В МГФОМС разослали соответствующее уведомление всем руководителям медицинских учреждений. Названное условие также распространяется на лиц, страдающих от острой очаговой пневмонии неосложненной и дыхательной недостаточности 1-2 степени с тяжелым течением. Из этого следует, что если житель Москвы приехал в больницу самостоятельно, то она не получит компенсацию за его терапию от ОМС. В то же время клиника не может отказать человеку в оказании помощи согласно статье 11 закона 323-ФЗ, где написано, что медперсонал должен предоставить лечение бесплатно.

Госпитализация россиян на скорой помощи нацелена на сдерживание распространения коронавируса. Стоимость лечения одного пациента с таким диагнозом составляет 200-205 тысяч рублей.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:38

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