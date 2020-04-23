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Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

Специалисты компании Technischer Überwachungsverein составили рейтинг самых редко ломающихся автомобилей. В исследовании эксперты изучили надежность более 200 транспортных средств различных марок.
Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

Лидером рейтинга стала модель Mercedes-Benz GLC. По словам специалистов, за 3 года эксплуатации среднестатистический владелец данного транспортного средства обращается в сервисный центр с поломками от 1 до 3 раз. Масштабный ремонт автомобиля требовался только в 2,1 процента случаев.

Второе место рейтинга заняла модель Mercedes-Benz B-Class. Ее слабым местом специалисты назвали трансмиссию, которая в 5 процентах случаев выходит из строя примерно за 2 года эксплуатации, после чего требует замены комплектующих.

Тройку лидеров закрывает Porsche 911. Данное транспортное средство за первые 3 года эксплуатации ломается только в 8,5 процентах случаев. Чаще всего причиной обращения в сервисный центр являются неполадки в работе силового агрегата. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Opel Mokka и Porsche Cayenne соответственно.

В рейтинге самых часто ломающихся автомобилей с первого по третье место разместились Ford Ka, Fiat Panda и Fiat 500 соответственно. Эксперты отмечают, что наиболее распространенной причиной первого обращения в сервисный центр в данном случае являются неисправности бортового компьютера.

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Авто / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:32

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