Юрий Стоянов рассказал о романе с Татьяной Догилевой и о своих детях





По словам артиста, его наследники стараются, чтобы их достижения не списывали на звездную фамилию. Они никогда не хвастались в обществе принадлежностью к знаменитому имени. Старшую дочь Юрия Стоянова зовут Ксения, она занимается пиаром и развивается в сфере международного менеджмента. Средняя дочь изучала гостиничный бизнес, а младшая – будет в этом году выпускницей школы. Как отметил юморист, она уже определилась с будущей профессией, и, к частью, это не актерство.По поводу слухов о романе с Татьяной Догилевой артист ответил, что трудно так назвать отношения 17-летнего парня с девушками. В Сети обсуждают, что Стоянов жил в комнате с Сухоруковым и был влюблен в будущую юную актрису. Юморист отметил, что у них на курсе половина была девушек, поэтому если на диаграмме показать, кто и с кем встречался, то получится «рисунок сумасшедшего». Как пошутил Юрий Стоянов, лучше перечислить, с кем у него не было романтических отношений.