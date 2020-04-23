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Юрий Стоянов рассказал о романе с Татьяной Догилевой и о своих детях

Юрий Стоянов не отрицает, что в студенческие годы у него был роман с актрисой Татьяной Догилевой. Также юморист рассказал о своих трех детях и чем они занимаются в жизни.

Юрий Стоянов рассказал о романе с Татьяной Догилевой и о своих детях


По словам артиста, его наследники стараются, чтобы их достижения не списывали на звездную фамилию. Они никогда не хвастались в обществе принадлежностью к знаменитому имени. Старшую дочь Юрия Стоянова зовут Ксения, она занимается пиаром и развивается в сфере международного менеджмента. Средняя дочь изучала гостиничный бизнес, а младшая – будет в этом году выпускницей школы. Как отметил юморист, она уже определилась с будущей профессией, и, к частью, это не актерство.



По поводу слухов о романе с Татьяной Догилевой артист ответил, что трудно так назвать отношения 17-летнего парня с девушками. В Сети обсуждают, что Стоянов жил в комнате с Сухоруковым и был влюблен в будущую юную актрису. Юморист отметил, что у них на курсе половина была девушек, поэтому если на диаграмме показать, кто и с кем встречался, то получится «рисунок сумасшедшего». Как пошутил Юрий Стоянов, лучше перечислить, с кем у него не было романтических отношений.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:26

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