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В России начались предзаказы на бюджетный iPhone SE

Представители компании Apple сообщают о начале оформления предзаказов на новейший iPhone SE в России. Этот гаджет успели окрестить "самым бюджетным смартфоном бренда".

Хотя на Западе iPhone SE был доступен для предзаказа еще с 17 апреля, в России старт продаж открывается в один день со странами первой волны - 24 апреля. Новинка от Apple смогла совместить в себе классический дизайн корпуса и дисплея от iPhone 8 с передовым оснащением от флагмана iPhone 11. За счет старого форм-фактора компании удалось сделать гаджет намного доступнее, чем ожидалось: на американском рынке он продается за 399 долларов, а в России его стоимость составит 40 тысяч рублей за базовую комплектацию.

Что касается характеристик, то iPhone SE может похвастаться 4,7-дюймовым Retina-экраном с разрешением 1334×750, а также встроенными под дисплей кнопкой Home и дактилоскопическим датчиком Touch ID. В отличии от iPhone 8, новый смартфон не имеет поддержки идентификации силы нажатия 3D Touch, но сохранил защитное покрытие от воды и пыли по стандарту IP67. Устройство также оснастили основной камерой на 12 Мп с оптической стабилизацией, процессором A13, 64, 128 или 256 ГБ постоянной и 3 ГБ оперативной памяти.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:20

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