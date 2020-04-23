В России начались предзаказы на бюджетный iPhone SE





Хотя на Западе iPhone SE был доступен для предзаказа еще с 17 апреля, в России старт продаж открывается в один день со странами первой волны - 24 апреля. Новинка от Apple смогла совместить в себе классический дизайн корпуса и дисплея от iPhone 8 с передовым оснащением от флагмана iPhone 11. За счет старого форм-фактора компании удалось сделать гаджет намного доступнее, чем ожидалось: на американском рынке он продается за 399 долларов, а в России его стоимость составит 40 тысяч рублей за базовую комплектацию.Что касается характеристик, то iPhone SE может похвастаться 4,7-дюймовым Retina-экраном с разрешением 1334×750, а также встроенными под дисплей кнопкой Home и дактилоскопическим датчиком Touch ID. В отличии от iPhone 8, новый смартфон не имеет поддержки идентификации силы нажатия 3D Touch, но сохранил защитное покрытие от воды и пыли по стандарту IP67. Устройство также оснастили основной камерой на 12 Мп с оптической стабилизацией, процессором A13, 64, 128 или 256 ГБ постоянной и 3 ГБ оперативной памяти.