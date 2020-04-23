Виктория Боня гостит а доме своего бывшего избранника Алекса Смерфита во Франции

Несмотря на расставание Виктории Бони и Алекса Смерфита в 2017 году, пара сохранила дружеские отношения ради дочери. В честь дня рождения наследницы телеведущая отправилась в Канны, где в особняке отца гостит и сама Анджелина. При этом звезда решила не останавливаться в гостинице, а выбрала дом своего бывшего избранника.Как известно, телеведущая и Алекс Смерфит не узаконили свои отношения в официальном порядке, прожив семь лет вместе. Сейчас Виктория Боня называет время, проведенное с экс-избранником, одним из наиболее приятных периодов в ее жизни.