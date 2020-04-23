Ксения Бородина опубликовала фото третьей дочери
Ксения Бородина воспользовалась популярным приложением в Instagram, которое генерирует лицо будущего ребенка. Результат телеведущая опубликовала в социальной сети, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.
Сейчас Ксения Бородина перебывает в счастливом браке с Курбаном Омаровым. У телеведущей есть два ребенка: первый от Юрия Будагова, второй от нынешнего супруга. Все же артистке стало интересно, как будет выглядеть третий ребенок от Омарова, поэтому она воспользовалась популярным приложением в Instagram, чтобы сгенерировать лицо будущей дочери. Ксения Бородина загрузила свою фотографию и мужа, после чего получила новое фото. Результат телеведущая опубликовала на своей страничке в социальной сети. Однако пользователи не только комментировали схожесть ребенка со знаменитостями, но и принялись строить теории.
Некоторые поклонники заподозрили, что Ксения Бородина ждет пополнение в семье. Однако телеведущая сразу опровергла подобные мысли. Звезда написала: «У нас дома и так «Бангладеш» какой-то — так я это называю! Огромное количество мам, пап, детей, нянь... Я не представляю, как «идти за третьим». Все же комментарий не переубедил фанатов, и они по-прежнему считают, что Бородина ждет ребенка. Как обстоят дела на самом деле, никому не известно.
Сейчас Ксения Бородина перебывает в счастливом браке с Курбаном Омаровым. У телеведущей есть два ребенка: первый от Юрия Будагова, второй от нынешнего супруга. Все же артистке стало интересно, как будет выглядеть третий ребенок от Омарова, поэтому она воспользовалась популярным приложением в Instagram, чтобы сгенерировать лицо будущей дочери. Ксения Бородина загрузила свою фотографию и мужа, после чего получила новое фото. Результат телеведущая опубликовала на своей страничке в социальной сети. Однако пользователи не только комментировали схожесть ребенка со знаменитостями, но и принялись строить теории.
Некоторые поклонники заподозрили, что Ксения Бородина ждет пополнение в семье. Однако телеведущая сразу опровергла подобные мысли. Звезда написала: «У нас дома и так «Бангладеш» какой-то — так я это называю! Огромное количество мам, пап, детей, нянь... Я не представляю, как «идти за третьим». Все же комментарий не переубедил фанатов, и они по-прежнему считают, что Бородина ждет ребенка. Как обстоят дела на самом деле, никому не известно.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:04