АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Ксения Бородина опубликовала фото третьей дочери

Ксения Бородина воспользовалась популярным приложением в Instagram, которое генерирует лицо будущего ребенка. Результат телеведущая опубликовала в социальной сети, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.
Ксения Бородина опубликовала фото третьей дочери

Сейчас Ксения Бородина перебывает в счастливом браке с Курбаном Омаровым. У телеведущей есть два ребенка: первый от Юрия Будагова, второй от нынешнего супруга. Все же артистке стало интересно, как будет выглядеть третий ребенок от Омарова, поэтому она воспользовалась популярным приложением в Instagram, чтобы сгенерировать лицо будущей дочери. Ксения Бородина загрузила свою фотографию и мужа, после чего получила новое фото. Результат телеведущая опубликовала на своей страничке в социальной сети. Однако пользователи не только комментировали схожесть ребенка со знаменитостями, но и принялись строить теории.

Некоторые поклонники заподозрили, что Ксения Бородина ждет пополнение в семье. Однако телеведущая сразу опровергла подобные мысли. Звезда написала: «У нас дома и так «Бангладеш» какой-то — так я это называю! Огромное количество мам, пап, детей, нянь... Я не представляю, как «идти за третьим». Все же комментарий не переубедил фанатов, и они по-прежнему считают, что Бородина ждет ребенка. Как обстоят дела на самом деле, никому не известно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Садальский обвинил Алибасова в обмане Федосеевой-Шукшиной с…
Apple в следующем году откажется от разъема Lightning в…
«Спи спокойно, Аллочка»: Андрей Разин сообщил о смерти поэтессы Аллы…
«Людей пугают, чтоб потом вакцинировать и установить всем чипы»: Виктория Боня о…
США теряет лидерство на рынке…
В ОМС объяснили, каких пациентов с коронавирусом будут лечить в Москве…
Составлен рейтинг редко ломающихся…
Юрий Стоянов рассказал о романе с Татьяной Догилевой и о своих…
В России начались предзаказы на бюджетный iPhone…
Виктория Боня гостит а доме своего бывшего избранника Алекса Смерфита во…
Ксения Бородина опубликовала фото третьей…
«Я просто как бомж»: Иван Краско пожаловался на проблемы с…
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения о диагнозе…
Банки заявили об увеличении активности мошенников в период…
Рената Литвинова: «Земфира меня никогда не…
СМИ: Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его…
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона расплакалась после просмотра клипа с…
Индия может заключить контракт на поставку 110 истребителей…
Российские ученые исследовали генетические корни народов Северного…
Ученые: Жук-листоед помогает уменьшить аллергическую реакцию на пыльцу…
Опасная комета C/2019 Y4 Atlas распалась на части недалеко от…
Компания Smart анонсировала выпуск своего первого…
Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей с…
Microsoft опубликовала системные требования к симулятору Flight…
Разработчик Asobo раскрыл системные требования игры Microsoft Flight…
Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото…
Археологи обнаружили гравюру натуфианцев на древнем надгробии в…
Американские ученые прогнозируют деградацию человечества из-за ухудшения…
Просмотреть все новости