Ксения Бородина опубликовала фото третьей дочери





Сейчас Ксения Бородина перебывает в счастливом браке с Курбаном Омаровым. У телеведущей есть два ребенка: первый от Юрия Будагова, второй от нынешнего супруга. Все же артистке стало интересно, как будет выглядеть третий ребенок от Омарова, поэтому она воспользовалась популярным приложением в Instagram, чтобы сгенерировать лицо будущей дочери. Ксения Бородина загрузила свою фотографию и мужа, после чего получила новое фото. Результат телеведущая опубликовала на своей страничке в социальной сети. Однако пользователи не только комментировали схожесть ребенка со знаменитостями, но и принялись строить теории.Некоторые поклонники заподозрили, что Ксения Бородина ждет пополнение в семье. Однако телеведущая сразу опровергла подобные мысли. Звезда написала:. Все же комментарий не переубедил фанатов, и они по-прежнему считают, что Бородина ждет ребенка. Как обстоят дела на самом деле, никому не известно.