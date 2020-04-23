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«Я просто как бомж»: Иван Краско пожаловался на проблемы с деньгами

Иван Краско рассказал журналистам о том, что у него проблемы с деньгами. Артист расстроен из-за этого нелегкого периода, поскольку ему не на что содержать сыновей от союза с Натальей Вяль.
«Я просто как бомж»: Иван Краско пожаловался на проблемы с деньгами

Из-за своего возраста актер вынужден соблюдать самоизоляцию. Взаперти он регулярно общается со своими детьми Иваном и Федором, видеться с которыми раньше не мог из-за загруженного графика. Наследники хотят получить от родителя не только заботу, но и деньги на свои нужды, однако сейчас у него самого не хватает средств на жизнь. До введения карантина доход знаменитости обеспечивали творческие встречи и семейные разборки на различных передачах. Теперь же все, что есть у Ивана Ивановича – это пенсия и зарплата. При этом актер должен выплатить налог в размере 8 тысяч рублей.

В период самоизоляции звезда отечественного кино экономит даже на продуктах, покупая в ближайшем магазине лапшу. Однако в сложной ситуации Краско видит и положительные стороны, поскольку хорошо справляется с домашними делами. Так, артист может наколоть дров. Подхватить коронавирус он не боится и очень ждет лета, чтобы пойти в лес за брусникой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:59

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