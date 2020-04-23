Банки заявили об увеличении активности мошенников в период самоизоляции





Согласно итогам первой половины апреля, число попыток завладеть средствами клиентов ВТБ возросло на 15%. Эксперты, представляющие организацию, вычислили, что большинство схем базируется на хищение средств через обман. Нередко злоумышленники задействуют отрицательные новости, связанные с пандемией коронавируса и кризисом в экономике. Связываясь с жертвами посредством звонка, мошенники пытаются выдать себя за представителя финансового учреждения, чтобы выманить личные данные. Примерно на треть этот показатель увеличился у ПСБ, что подтвердил представитель банка Дмитрий Миклухо. Он отметил, что злоумышленники пользуются ограниченностью среди россиян в общении с близкими на фоне самоизоляции. Банки не раскрывают точное число потерпевших от действий мошенников, но Миклухо отметил, что в большинстве случаев их попытки оказались неуспешными.В начале апреля ЦБ отметил свыше 2,2 тыс. фейковых порталов, которые использовали тему пандемии. В частности, мошенники предлагают оформить пропуска для проезда в Москве, а также приобрести товары по предоплате или якобы получить социальные выплаты, но для этого просят внести комиссию.