Рената Литвинова: «Земфира меня никогда не подводит»





Дружба Ренаты Литвиновой и Земфиры началась в 2000-х годах. Тогда певица приняла участие в съёмках вместе с актрисой. Коллеги по цеху быстро нашли общий язык, поскольку их взгляды на жизнь и искусство совпадали. После этого Литвинова и Земфира стали лучшими друзьями. Артистка всегда очень тепло отзывается о подруге. В одном из интервью она сказала:. Также актриса однажды призналась, что исполнительница вдохновляет её на новые творческие работы, поэтому друзья так сблизились.Земфира очень чуткий и замкнутый человек. Она всегда говорит с осторожностью про отношения с Ренатой Литвиновой. Все же однажды певица призналась, что актриса – единственный настоящий друг в её жизни. Земфира с удовольствием проводит время в компании актрисы. У певицы также сложились отличные отношения с дочерью Литвиновой Ульяной. Девушка учится заграницей, поэтому редко бывает дома. Однако сейчас она с матерью, поскольку учеба приостановлена из-за пандемии коронавируса. Сама Рената Литвинова тоже находиться дома, а работа над её последним проектом заморожена. Кстати, актриса призналась, что в грядущей картине зрители услышат сразу несколько новых композиций от Земфиры.