СМИ: Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его семью





Знаменитость госпитализировали с подозрением на COVID-19 еще 1 апреля и с тех пор появлялась разная информация по поводу ее состояния. Врачи хоть и говорят о положительных результатах терапии, но при этом опасаются побочных эффектов. Тем не менее недавно стало известно, что заболевание от Бабкиной подхватил ее личный водителей, который затем заразил свою семью, в частности, супругу и сына. Ранее вылечившийся от коронавируса Александр Васильев утверждал, что мог получить болезнь от артистки, однако позже заявил, что в тот период общался со многими людьми. В то же время звезда «Модного приговора» не отрицает, что виноватой в его заражении может быть коллега по съёмочной площадке.Согласно сведениям СМИ, у других ведущих передачи признаков присутствия инфекции нет. Также историк моды рассказал, что в Коммунарке медперсонал относился к нему с большим уважением, врачи навещали Васильева несколько раз в день, за что он им очень благодарен. Когда Бабкину выпишут из больницы, пока неизвестно. По последней информации, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, однако полное выздоровление наступит не скоро. Сейчас исполнительница страдает от депрессии из-за долгого пребывания в стационаре.